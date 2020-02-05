Мероприятие состоится в эту субботу
Горожан приглашают на интеллектуальную игру в музее истории Улан-Удэ. Игра состоится в субботу, 8 февраля, в 16:00.
Если вы хотите принять участие в викторине, то нужно выполнить простые условия:
1) собрать команду до 6 человек;
2) придумать название;
3) зарегистрироваться в специальной форме (с формой можно ознакомиться в официальной группе музея во «ВКонтакте»).
Возрастное ограничение – 16+.
В музее Улан-Удэ пройдёт интеллектуальная игра
Общество, Фото:
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