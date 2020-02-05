В музее Улан-Удэ пройдёт интеллектуальная игра

Мероприятие состоится в эту субботу



Горожан приглашают на интеллектуальную игру в музее истории Улан-Удэ. Игра состоится в субботу, 8 февраля, в 16:00.



Если вы хотите принять участие в викторине, то нужно выполнить простые условия:

1) собрать команду до 6 человек;

2) придумать название;

3) зарегистрироваться в специальной форме (с формой можно ознакомиться в официальной группе музея во «ВКонтакте»).



Возрастное ограничение – 16+.

