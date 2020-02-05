В Чите гость украл технику из общежития

Злоумышленник проник в жильё, взломав замок



В полицию обратилась 58-летняя читинка. Женщина заявила о краже ноутбука и цифровой приставки из её комнаты. Установлено, что неизвестные проникли в комнату, взломав навесной замок.



Сотрудники полиции осуществили поквартирный обход и установили, что к преступлению может быть причастен местный житель, который приходил в гости к мужчине, проживающему по-соседству. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Читы. Его доставили в полицию, где получили признательные показания.



Как оказалось, уходя домой, злоумышленник вышел в коридор и решил проникнуть в чужую комнату.



За кражу с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры по изъятию похищенного имущества, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





