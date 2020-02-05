Сотрудники МЧС провели профилактический рейд
Сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии провели рейд в Советском районе Улан-Удэ. Специалисты напомнили домовладельцам правила пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового и электрооборудования. Только с начала года на территории республики произошло 260 пожаров, из них 117 пожаров произошло в жилом секторе, погибли 16 человек, 13 человек получили травмы.
Специалисты МЧС России дали советы жителям, как уберечь свой дом от огня, рассказывали, по каким причинам чаще всего происходят пожары, и на что следует обратить особое внимание.
- Прежде всего, печи должны быть в исправном состоянии и обустроены с учётом всех требований пожарной безопасности. Необходимо проводить тщательный осмотр печей и дымовых труб, следить за состоянием электрооборудования и электросетей в доме, своевременно устранять обнаруженные неисправности. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять их включёнными без присмотра. Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами, - сказала старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Анна Давыдова.
Всего за прошедшие сутки Государственными инспекторами по пожарному надзору совместно с личным составом пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС по Бурятии проведено 302 подворовых обхода, в том числе 41 с представителями органов местного самоуправления, социальной защиты и сотрудниками полиции. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 452 человека.
Во избежание пожаров и печальных последствий от них, спасатели призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры пожарной безопасности. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.
Улан-удэнцам напомнили о пожарной безопасности
Общество, Фото:
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