В школах и детсадах отменили все массовые мероприятия
В образовательных учреждениях Улан-Удэ из-за сложной эпидемиологической ситуации отменены все массовые мероприятия. Запрет будет действовать до стабилизации эпидситуации, сообщили в администрации Улан-Удэ.
В школах и детсадах усилен дезинфекционный режим, включая «утренние фильтры». Ежедневно ведётся дезинфекция, обеспечивается режим проветривания.
- К работе не допускаются больные ОРВИ. Сотрудников, работающих с детьми, обеспечивают средствами индивидуальной защиты органов дыхания, - заверяют в комитете по образованию Улан-Удэ.
В дошкольных группах должны использоваться одноразовые бумажные полотенца.
Руководителям образовательных организаций и директору городского комбината школьного питания поручено устроить «витаминизацию третьих блюд».
По информации комитета по образованию, на 4 февраля 2020 года на карантин закрыты 31 класс в 10 школах и пять групп в четырех детских садах города.
31 класс в Улан-Удэ закрыли на карантин
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Попробовать свои силы в тренировках могут все желающие
На нём выступят творческие коллективы города Иркутска
Победители будут участвовать в чемпионате России
Награждение прошло на закрытии форума образования «Время решений и действий»
Встреча сборных Иркутской области и Бурятии прошла в трёх дисциплинах
В школах и детсадах отменили все массовые мероприятия
Благотворительный магазин принимает одежду для нуждающихся
Специалисты РХБ защиты прошли тактико-специальные учения
Медицинские учреждения готовы к размещению больных коронавирусом
В Сети продолжается опрос родителей по качеству питания в дошкольных учреждениях
Обитают носухи в основном в тропических лесах
Внимание женщин было акцентировано на проблему рака молочной железы
Бурятские артисты при участии монгольского рэпера записали саундтрек к фильму «Single Ladies 4»
Чеченский боксёр прокомментировал ситуацию с арестованным Георгием Кушиташвили
Эвакуированные из Уханя россияне не будут оставаться в столице Бурятии