31 класс в Улан-Удэ закрыли на карантин

В школах и детсадах отменили все массовые мероприятия



В образовательных учреждениях Улан-Удэ из-за сложной эпидемиологической ситуации отменены все массовые мероприятия. Запрет будет действовать до стабилизации эпидситуации, сообщили в администрации Улан-Удэ.



В школах и детсадах усилен дезинфекционный режим, включая «утренние фильтры». Ежедневно ведётся дезинфекция, обеспечивается режим проветривания.



- К работе не допускаются больные ОРВИ. Сотрудников, работающих с детьми, обеспечивают средствами индивидуальной защиты органов дыхания, - заверяют в комитете по образованию Улан-Удэ.



В дошкольных группах должны использоваться одноразовые бумажные полотенца.



Руководителям образовательных организаций и директору городского комбината школьного питания поручено устроить «витаминизацию третьих блюд».



По информации комитета по образованию, на 4 февраля 2020 года на карантин закрыты 31 класс в 10 школах и пять групп в четырех детских садах города.

