Благотворительный магазин принимает одежду для нуждающихся
Иркутский благотворительный магазин «Вторник» стал одним из победителей конкурса, который организовал журналист Юрий Дудь совместно с «Л’Этуаль». Для участия в конкурсе нужно было рассказать о частном проекте, запущенном в родном городе. Победители получили денежный приз - один миллион рублей на дальнейшее развитие проекта.
- Классный социальный проект из Сибири. В декабре 2016 года там был открыт благотворительный магазин одежды. Любой желающий может принести из дома одежду в специальные контейнеры, установленные в городских супермаркетах. Во «Вторнике» эту одежду собирают и 95% передают тем, кто в ней нуждается. «Вторник» регулярно вписывается в другие социальные и благотворительные истории в регионе. По плану сейчас там будут установлены ещё 10 контейнеров в разных местах города и куплен электрофургон, - рассказал об иркутском магазине Юрий Дудь в Instagram.
Директор магазина Светлана Первенецкая отправится в марте в Москву на церемонию награждения.
- Мне не верится, наш проект - один из трёх выигравший этот конкурс. Наш вторникбокс у Дудя в инстаграме! Ой, всё! – написала она в соцсети.
Денежный приз также выиграл программист с ДЦП из Санкт-Петербурга. Он разработал бесплатное приложение, с помощью которого люди с нарушениями речи смогут полноценно общаться и понимать друг друга. Ещё один миллион выиграл уроженец Воркуты, он собирается создать серф-базу с доступной инфраструктурой на реке Дон.
Иркутский благотворительный магазин выиграл миллион в конкурсе Юрия Дудя
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