В Бурятии военные обнаружили «заражённую» местность

Специалисты РХБ защиты прошли тактико-специальные учения



В Бурятии на полигоне «Онохой» завершились тактико-специальные учения подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.



Специалисты войск РХБ защиты выполнили комплекс задач по организации защиты войск, с применением современных образцов техники. Военные отработали задачи по ведению РХБ разведки местности с использованием новейших разведывательных химических машин РХМ-6, а также провели забор проб грунта и выполнили дозиметрический и химический контроль.



При обнаружении условно заражённого участка местности военные провели мероприятия по его обеззараживанию, а также специальной обработке личного состава, вооружения, техники с использованием универсальных станций специальной обработки на шасси автомобилей КАМАЗ.



Также специалисты выполнили нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию средствам наведения высокоточного оружия условного противника, а также техническим средствам разведки.



К учениям привлечено более 150 человек, задействовано около 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

