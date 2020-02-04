Больницы Бурятии запаслись противочумными костюмами

Медицинские учреждения готовы к размещению больных коронавирусом



Минздрав Бурятии готовит медицинские организаций к оказанию помощи при выявлении больных коронавирусом. В частности, утверждён алгоритм действий при выявлении больного с респираторными симптомами, повышенной температурой тела, прибывшего из-за рубежа. Имеется и маршрутизация больных с заболеванием или подозрением на новую коронавирусную инфекцию.



В медицинских организациях республики проведён 21 семинар с охватом 3154 медработников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.



Госпитализация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию предусмотрена в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.



В больнице предусмотрено развёртывание: инфекционного госпиталя для больных - отделение №1, где есть пять боксов на пять коек; провизорного госпиталя для госпитализации больных с симптомами – отделение №3, 4, 5 на 100 коек; изолятора для госпитализации контактных - отделение №2А на 20 коек; обсерватора для изоляции и медицинского наблюдения медперсонала больницы - отделение №2Б на 40 коек.



- В инфекционной больнице имеется: 85 противочумных костюмов, четыре тысячи масок (ещё 15 тысяч поставят 4 февраля), 4 700 респираторов. Обеспеченность противовирусными препаратами и дезинфицирующими средствами в настоящее время достаточная, - уточнили в министерстве.



Всего в республике имеется 391 койка для инфекционных больных, из них 186 коек в инфекционной больнице, 205 коек - в районах республики. Запланировано перепрофилирование соматических отделений и развёртывание дополнительных коек для лечения больных с другими инфекционными заболеваниями, на первом этапе – эндокринологическое отделение республиканской больницы, детский стационар на улице Модогоева, стационар на улице Загородная.



В целом в медицинских организациях республики имеется 929 противочумных костюмов, 83 укладки для забора биоматериала, более 765 тысяч медицинских масок, 8708 респираторов, один биобокс для транспортировки больных, ещё один - передан в Забайкальский край.



По состоянию на 4 февраля больных с подтверждённой коронавирусной инфекцией в Бурятии нет.





