Внимание женщин было акцентировано на проблему рака молочной железы
Исправительную колонию №7 и СИЗО посетили секретарь регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России» в Бурятии Инга Аюшеева и врач республиканского центра медицинской профилактики Анна Нагаслаева. Встреча состоялась в рамках 20-летней годовщины с момента объявления 4-го февраля всемирным днём борьбы против рака.
Женщинам рассказали о существовании в Бурятии отделения движения «Матери России», о проекте «Сохраним жизнь Маме!», направленном на профилактику рака молочной железы.
Специалисты побеседовали с осуждёнными на тему профилактики раковых заболеваний. Особое внимание акцентировано проблеме рака молочной железы, методике выявления, проведения самообследования и факторов риска. Даны рекомендации по основным методам скриниговых исследований.
Также в учреждениях были проведены викторины, конкурсы плакатов и рисунков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Осуждённым в Бурятии зачитали лекции о раке
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обитают носухи в основном в тропических лесах
Внимание женщин было акцентировано на проблему рака молочной железы
Бурятские артисты при участии монгольского рэпера записали саундтрек к фильму «Single Ladies 4»
Чеченский боксёр прокомментировал ситуацию с арестованным Георгием Кушиташвили
Эвакуированные из Уханя россияне не будут оставаться в столице Бурятии
В Иволгинском районе автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Автобус»
Открытие отделения назвали «знаковым событием» для региона
Детям напомнили правила дорожной безопасности
Именитые спортсмены не верят в виновность Георгия Кушиташвили и просят поддержать его
Недавно открылась шестая переправа в Тайшетском районе
Всего же спортсмены завоевали три медали
Это выяснила прокурорская проверка
Многие годы вокруг гигантских ледовых колец на Байкале строили теории заговора
Подразделения радиоэлектронной борьбы вышли на важное учение
Гражданин КНР рассказал об опасениях россиян по поводу «захвата» Байкала китайцами