Осуждённым в Бурятии зачитали лекции о раке

Внимание женщин было акцентировано на проблему рака молочной железы



Исправительную колонию №7 и СИЗО посетили секретарь регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России» в Бурятии Инга Аюшеева и врач республиканского центра медицинской профилактики Анна Нагаслаева. Встреча состоялась в рамках 20-летней годовщины с момента объявления 4-го февраля всемирным днём борьбы против рака.



Женщинам рассказали о существовании в Бурятии отделения движения «Матери России», о проекте «Сохраним жизнь Маме!», направленном на профилактику рака молочной железы.



Специалисты побеседовали с осуждёнными на тему профилактики раковых заболеваний. Особое внимание акцентировано проблеме рака молочной железы, методике выявления, проведения самообследования и факторов риска. Даны рекомендации по основным методам скриниговых исследований.



Также в учреждениях были проведены викторины, конкурсы плакатов и рисунков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.





