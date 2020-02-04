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Саночники Братска выиграли «бронзу» на первенстве Европы

Саночники Братска выиграли «бронзу» на первенстве Европы
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Ранее они стали призёрами III Зимних юношеских Олимпийских игр

Спортсмены Братска, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Михаил Карнаухов и Юрий Чирва выиграли бронзовые медали на первенстве Европы по санному спорту среди юниоров. Соревнования состоялись 31 января в Винтерберге в Германии.

Михаил Карнаухов и Юрий Чирва финишировали третьими среди двухместных экипажей с результатом 1.34,920. Серебряные медали в этой дисциплине взяли спортсмены из Красноярского края Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев (1.34,257). Первое место заняли представители Германии (1.34,100).

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва тренируются у Дмитрия Смирнова. В январе этого года ребята стали бронзовыми призёрами среди двухместных экипажей на III Зимних юношеских Олимпийских играх, а также завоевали золото в эстафете вместе с Дарьей Логиновой и Павлом Репиловым.
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