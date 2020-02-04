Ранее они стали призёрами III Зимних юношеских Олимпийских игр
Спортсмены Братска, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Михаил Карнаухов и Юрий Чирва выиграли бронзовые медали на первенстве Европы по санному спорту среди юниоров. Соревнования состоялись 31 января в Винтерберге в Германии.
Михаил Карнаухов и Юрий Чирва финишировали третьими среди двухместных экипажей с результатом 1.34,920. Серебряные медали в этой дисциплине взяли спортсмены из Красноярского края Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев (1.34,257). Первое место заняли представители Германии (1.34,100).
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва тренируются у Дмитрия Смирнова. В январе этого года ребята стали бронзовыми призёрами среди двухместных экипажей на III Зимних юношеских Олимпийских играх, а также завоевали золото в эстафете вместе с Дарьей Логиновой и Павлом Репиловым.
Саночники Братска выиграли «бронзу» на первенстве Европы
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