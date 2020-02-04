Первенство оспорят команды из Бурятии, Монголии и Иркутска
В канун Дня защитника отечества и Сагаалгана в Бурятии пройдёт традиционный кубок республики по ловле на мормышку со льда. Соревнования состоятся 22 февраля на озере Гусином в окрестностях села Бараты.
На кубке ожидается большое количество участников. Из Монголии планируется приезд 4-5 команд, из Иркутска – 4-6 команд. Также будут участвовать спортсмены из районов республики, города Гусиноозёрск и Улан-Удэ.
Программа соревнований
7:30 – Сбор, регистрация и жеребьёвка участников в месте проведения соревнования
8:30 –Открытие соревнований. Инструктаж по правилам проведения
9:00 – Начало соревнований
12:00 – Окончание первого тура. Взвешивание. Подведение итогов первого тура
13:00 – Старт второго тура
16:00 – Окончание соревнований. Взвешивание. Подведение итогов соревнований
17:00 – 17:30 – Объявление результатов. Награждение участников. Закрытие соревнований
К участию приглашаются все желающие. Об этом сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ.
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В Бурятии разыграют кубок по ловле на мормышку со льда
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