В Бурятии разыграют кубок по ловле на мормышку со льда

Первенство оспорят команды из Бурятии, Монголии и Иркутска



В канун Дня защитника отечества и Сагаалгана в Бурятии пройдёт традиционный кубок республики по ловле на мормышку со льда. Соревнования состоятся 22 февраля на озере Гусином в окрестностях села Бараты.



На кубке ожидается большое количество участников. Из Монголии планируется приезд 4-5 команд, из Иркутска – 4-6 команд. Также будут участвовать спортсмены из районов республики, города Гусиноозёрск и Улан-Удэ.



Программа соревнований



7:30 – Сбор, регистрация и жеребьёвка участников в месте проведения соревнования

8:30 –Открытие соревнований. Инструктаж по правилам проведения

9:00 – Начало соревнований

12:00 – Окончание первого тура. Взвешивание. Подведение итогов первого тура

13:00 – Старт второго тура

16:00 – Окончание соревнований. Взвешивание. Подведение итогов соревнований

17:00 – 17:30 – Объявление результатов. Награждение участников. Закрытие соревнований



К участию приглашаются все желающие. Об этом сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ.



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