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В Забайкалье продолжается приём заявок на фестиваль хоров

В Забайкалье продолжается приём заявок на фестиваль хоров
Общество,  Фото:pixabay.com
Программа мероприятия будет посвящена 75-летию Победы

В Забайкальском крае продолжается приём заявок от детских хоровых коллективов для участия во втором краевом фестивале хоровой музыки «Многогласие». Мероприятие пройдёт с 1 по 9 марта в Забайкальской краевой филармонии.

В этом году тематика всех концертных программ фестиваля будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии примут участие хоры и вокальные ансамбли ДШИ и ДМШ города Читы, хор студентов «Камертон» Забайкальского краевого училища искусств, академический студенческий хор «Gaudeamus» Читинской государственной медицинской академии, городской академический камерный хор «Вдохновение», академический хор ветеранов «Россияне» и другие.

Заявки на участие принимаются до 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской краевой филармонии.

Возрастное ограничение 0+
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