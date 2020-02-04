Одним из хедлайнеров станет московская группа «Обними кита»
С 29 февраля по 1 марта в Иркутской области пройдёт музыкальный зимний арт-фестиваль «Baikal-live winter». Мероприятие пройдёт в рамках «Зимниады 2020».
«Baikal-Live» – это ежегодный арт-фестиваль, который уже более 10 лет собирает на Байкале людей со всей страны. В этом году он впервые пройдёт не только в Листвянке, но и в Иркутске. В Листвянке гости фестиваля выступят в камерной обстановке 29 февраля. А полноценный фестивальный день с мастер-классами и обширной музыкальной программой пройдёт в Иркутске 1 марта.
Хедлайнерами зимнего «Baikal Live 2020» станут Павел Фахртдинов (Москва), Михаил Башаков (Санкт-Петербург) и группа «Обними кита» (Москва), имеющие тысячи поклонников по всей России и за её пределами. «Обними кита» впервые приедут на фестиваль.
Также в программе фестиваля выступят:
- Группа «Кара Хара» (Иркутск, Кызыл, Улан-Удэ) совместно с группой «Верба»;
- Проект «Сибирская Арфа»;
- Студия этнической перкуссии «Этнобит»;
- Трайбл-дом «Сафир»;
- Борис Голик совместно с Полиной Романовой и Артёмом Орловым (Иркутск);
- Роман Стрельченко (Иркутск);
- Георгий Кобычев (Иркутск);
- Екатерина Дьякова (Иркутск).
Посетителей арт-события, конечно же, ждут мастер-классы от настоящих мастеров по самым разным направлениям: танцы, рукоделие, игра на музыкальных инструментах, дискуссионные клубы и научно-популярные лекции. Об этом сообщает портал «Зимниады» со ссылкой на организаторов.
Возрастное ограничение 16+
На Байкале проведут зимний арт-фестиваль
Общество, Фото:
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