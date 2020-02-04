В Иркутской области выбрали лучшего учителя и воспитателя года

Награждение прошло на закрытии форума образования «Время решений и действий»
3 февраля в Иркутском драматическом театре имени Н.П. Охлопкова состоялось закрытие XIII Иркутского форума образования «Время решений и действий». В мероприятии приняли участие около 600 человек. Лауреатов и победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель года» и «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения» наградил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.
Победителем конкурса «Лучший учитель года» стал преподаватель математики лицея ИГУ Артём Малакичев. На втором месте – учитель русского языка и литературы школы № 72 Анастасия Бутакова. Третье место – у педагога русского языка и литературы СОШ №63 Натальи Тарбеевой.
Звание «Лучшего воспитателя дошкольного учреждения» в этом году получила педагог-психолог детского сада №139 Александра Панкова. На втором месте воспитатель детского сада № 147 города Иркутска Елена Смондаренко. На третьем – воспитатель детского сада №109 Светлана Чудинова.
Деловая программа Иркутского форума образования «Время решений и действий» стартовала 29 января. В ней приняли участие более семи тысяч педагогов общего и дополнительного образования, руководители учреждений, родители, студенты и школьники. Также на форум приехали педагоги из Ангарска, Шелехова, Усолье-Сибирского, Черемхово, Иркутского района.
Мероприятия проходили на площадках новых и капитально отремонтированных школ Иркутска. Всего состоялось около 50 встреч, семинаров, мастер-классов, выставок и экскурсий. Участники работали по семи направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы». Основная цель форума – реализация идей национального проекта «Образование» на муниципальном уровне, объединение ресурсов города для создания единого качественного образовательного пространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутской области выбрали лучшего учителя и воспитателя года
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