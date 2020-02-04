В Иркутской области открылась 47-я ледовая переправа

Недавно открылась шестая переправа в Тайшетском районе



На реке Бирюса в Тайшетском районе Иркутской области открыта ледовая переправа. Находится она в урочище «Пионерлагерь» в районе села Мирного.



Техническое освидетельствование ледовой дороги провели накануне инспекторы Тайшетского участка ГИМС. Грузоподъёмность ледовой переправы составляет 30 тонн. Это шестая переправа, открытая в Тайшетском районе.



На сегодня в Иркутской области функционируют 47 ледовых переправ, они расположены в разных районах: в Аларском - 1, Балаганском -1, Бодайбинском - 2, Жигаловском - 1, Нижнеилимском - 1, Нижнеудинском - 3, Киренском - 10, Шелеховском - 3, Братском - 3, Качугском - 1, Тайшетском - 6, Тулунском - 1, Усть-Кутском - 3, Казачинско-Ленском - 2, Мамско-Чуйском - 2, Катангском - 4, Черемховском - 1, Чунском - 1, Усть-Удинском - 1.



За состоянием ледовых переправ ежедневно следят государственные инспекторы по маломерным судам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

