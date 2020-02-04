Молодёжь Иркутской области соберётся на музыкальный фестиваль

На нём выступят творческие коллективы города Иркутска



В Иркутской области состоится крупнейшее событие молодёжной музыкальной жизни – ХI областной молодёжный фестиваль «Музыка без границ». Мероприятие пройдёт в концертном зале областной филармонии 28 и 29 февраля.



В программе открытия фестиваля 28 февраля в 18:30 выступят творческие коллективы города Иркутска: народный вокальный ансамбль «Пой, Friend!», хор курсантов военного учебного центра ИРНИТУ, народный театр «Предместье» и студия художественного слова, народный ансамбль русской песни «Калина», народный коллектив «Школа современной хореографии ШАГИ», народный коллектив «Студия эстрадного вокала ИРНИТУ», народный коллектив «Студия этнической перкуссии «Этнобит», студия степа «Чечётка», эстрадно-джазовый ансамбль «Джэм». Программа открытия «Музыки без границ» получила название «Политех 9.0: творчество без границ». И это неудивительно, так как фестиваль в этом году будет посвящён знаменательной дате – 90-летнему юбилею ИРНИТУ.



Программа 29 февраля с 18:00 пройдёт с участием студии эстрадного вокала вуза и студии эстрадного вокала «Teen voice». Об этом сообщает пресс-служба Иркутской областной филармонии.



Возрастное ограничение 6+

