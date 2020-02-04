Юрий Башмет приедет в Улан-Удэ на фестиваль камерной музыки

Концерт ансамбля «Солисты Москвы» состоится 16 апреля



В апреле в Улан-Удэ пройдёт VIII фестиваль камерной музыки «Pizzicato». В мероприятии примет участие ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель, дирижёр и солист коллектива – Юрий Башмет.



Имя музыканта давно стало синонимом музыкальной глубины, виртуозности и художественной смелости. Он превратил скромный альт в блистательный солирующий инструмент. Мало того, творчество Юрия Башмета расширило композиторские горизонты: специально для него написаны или ему посвящены более 50 альтовых произведений. Десятки стран буквально осыпали Башмета невероятным количеством премий, званий, наград. Он является артистическим директором 15 фестивалей в 8 странах мира. А его ансамбль «Солисты Москвы» зарубежная пресса признаёт одним из лучших коллективов в этом жанре, называя его «голосом своей страны».



16 апреля в Русском драматическом театре состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» (6+). В программе прозвучат произведения: сюита «Из времен Хольберга» Э. Грига; адажио си минор для альта и струнных И. Брамса (солист – Юрий Башмет); «Наварра» для 2-х скрипок, кастаньет и струнных П. Сарасате (солисты – Кирилл Кравцов и Михаил Фейман); «Кол Нидрей» для альта и струнных М. Бруха (солист – Юрий Башмет); серенада для струнного оркестра А. Дворжака.



Также 18 апреля в рамках фестиваля «Pizzicato» выступит ансамбль «Академия камерной музыки» (6+), в состав которого входят ведущие солисты оркестра «MusicAeterna» Теодора Курентзиса. Они получили блестящее образование в Московской и Новосибирской консерваториях, в высших школах музыки Ганновера и Любека (Германия). Концерт состоится в Бурятском театре драмы. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.

