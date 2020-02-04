Он преподаёт математику
3 февраля в Иркутском драматическом театре состоялось закрытие XIII Иркутского форума образования «Время решений и действий». В мероприятии приняли участие около 600 человек, сообщает пресс-служба администрации города.
Здесь наградили лауреатов и победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель года» и «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения».
Победителем конкурса «Лучший учитель года» стал преподаватель математики лицея ИГУ Артём Малакичев. На втором месте – учитель русского языка и литературы школы № 72 Анастасия Бутакова. Третье место – у педагога русского языка и литературы средней школы №63 Натальи Тарбеевой.
Звание «Лучшего воспитателя дошкольного учреждения» в этом году получила педагог-психолог детского сада №139 Александра Панкова. На втором месте воспитатель детского сада № 147 Елена Смондаренко. На третьем – воспитатель детского сада №109 Светлана Чудинова.
Лучшим учителем Иркутска стал мужчина
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Он преподаёт математику
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