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Лучшим учителем Иркутска стал мужчина

Лучшим учителем Иркутска стал мужчина
Общество, 
Он преподаёт математику

3 февраля в Иркутском драматическом театре состоялось закрытие XIII Иркутского форума образования «Время решений и действий». В мероприятии приняли участие около 600 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

Здесь наградили лауреатов и победителей конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель года» и «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения».

Победителем конкурса «Лучший учитель года» стал преподаватель математики лицея ИГУ Артём Малакичев. На втором месте – учитель русского языка и литературы школы № 72 Анастасия Бутакова. Третье место – у педагога русского языка и литературы средней школы №63 Натальи Тарбеевой.

Звание «Лучшего воспитателя дошкольного учреждения» в этом году получила педагог-психолог детского сада №139 Александра Панкова. На втором месте воспитатель детского сада № 147 Елена Смондаренко. На третьем – воспитатель детского сада №109 Светлана Чудинова.
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