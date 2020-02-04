Китаец просит соотечественников не мусорить на Байкале

Гражданин КНР рассказал об опасениях россиян по поводу «захвата» Байкала китайцами
28 января пользователь популярной китайской интернет-платформы «Байцзяхао» опубликовал пост, в котором он рассуждает о Байкале и туристах из Китая. Он рассказал, что люди, проживающие рядом с озером, не рады большому наплыву иностранцев и опасаются, что их земли, а главное, Байкал – отберут.
- Всем известно, что Китай имеет большое население и мощный потребительский потенциал. Какое бы ни было туристическое место, китайские туристы будут платить за все — входные билеты, транспорт, еду и проживание, развлечения, а также будут скупать местные продукты. Многие страны проделали хорошую работу для приёма китайских туристов в период новогодних праздников, - так начал свои рассуждения китаец.
Он отметил, что в последние годы сотрудничество между Китаем и Россией стало более глубоким, из-за чего туристы из Китая всё чаще приезжают отдыхать на Байкал.
- 50 тысяч человек подали петицию с требованием запретить въезд китайским туристам в Прибайкалье. По их мнению, данный регион скоро станет одной из провинций Китая. В чем же дело? Озеро находится на территории России, но вы знаете, что когда-то оно было неотъемлемой частью Китая, которая была передана России лишь триста назад, - пишет пользователь.
Петиция, о которой говорит автор поста, была создана более двух лет назад жителями посёлка Листвянка. На данный момент петицию под названием «интервенция по-китайски» подписали более 120 тысяч человек.
- С притоком большого числа китайских туристов и предприятий, россиян все больше беспокоит оккупация ими земель Прибайкалья и загрязнение озера. Особенно чувствуется напряжённая атмосфера в курортном посёлке Листвянка, который находится на берегу Байкала. Местное население глубоко обеспокоено тем, что китайские бизнесмены строят многочисленные туристические базы для своих соотечественников на берегу озера, и планируют открыть отели, - пишет обеспокоенный китаец.
Он объясняет, что рядом с озером проживают не только местные жители, но и богатые китайцы, которые занимаются куплей-продажей домов в России. По его мнению, поселения у озера скоро будут полностью заняты китайцами, у которых есть свои операторы, отели, водители и т.д.
- Местные жители думают, что если оставить Байкал без присмотра, то это место вскоре займут китайцы, которые будут забирать себе все деньги, и им ничего не останется. Китайские туристы плохо относятся к окружающей среде и повсюду выбрасывают мусор. Они загрязняют озеро Байкал, нужно запретить им приезжать сюда. Озеро Байкал, несомненно, прекрасное место, которые нужно беречь. Поэтому ещё раз напоминаю гражданам Китая, путешествующим во время новогодних каникул, что нужно быть цивилизованными и, покидая живописное место, убирать за собой мусор, - заключил автор публикации.
Китаец просит соотечественников не мусорить на Байкале
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