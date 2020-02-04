В Бурятии в школе невозможно было определить, правильно ли хранится крупа

В специальном помещении не работал гигрометр



Во время плановой проверки в Дырестуйской средней школе в Джидинском районе Бурятии специалист управления Россельхознадзора выявил нарушение условий хранения продукции.



В помещении, где хранится крупа, психрометрический гигрометр находился в неисправном состоянии, поэтому невозможно было определить влажность воздуха, соответственно, невозможно подтвердить, что соблюдается режим хранения крупы.



Выявленное нарушение статьи закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» послужило поводом для возбуждения административного дела по ст. 7.18 КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание о необходимости контроля температурного и влажностного режима в складском помещении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

