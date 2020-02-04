В специальном помещении не работал гигрометр
Во время плановой проверки в Дырестуйской средней школе в Джидинском районе Бурятии специалист управления Россельхознадзора выявил нарушение условий хранения продукции.
В помещении, где хранится крупа, психрометрический гигрометр находился в неисправном состоянии, поэтому невозможно было определить влажность воздуха, соответственно, невозможно подтвердить, что соблюдается режим хранения крупы.
Выявленное нарушение статьи закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» послужило поводом для возбуждения административного дела по ст. 7.18 КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание о необходимости контроля температурного и влажностного режима в складском помещении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Бурятии в школе невозможно было определить, правильно ли хранится крупа
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он преподаёт математику
Гражданин КНР рассказал об опасениях россиян по поводу «захвата» Байкала китайцами
В специальном помещении не работал гигрометр
Бурятские зрители восторженно отозвались об игре пианиста
Конкурс называется «Полицейский дядя Стёпа»
Россиян будут эвакуировать из Уханя транспортными самолётами
Специалисты проведут профилактические мероприятия с населением
Уже подано больше 100 заявок из районов Бурятии и Забайкальского края
Мэдэгма Доржиева и композитор Лудуб Очиров выступили вместе возле дацана
Ружья мужчина нашёл во время уборки дома
Республиканский оперативный штаб второй раз собрался для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом
Представители матери погибшего студента Колина Мэдсена обратились в прокуратуру
В отборочном туре состязаются талантливые молодые исполнители со всей республики
Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 сентября
В Бурятии опровергли информацию о том, что запечатлённый во время работы доставщиком еды Михаил Асташов нуждается в финансировании