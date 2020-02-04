Встреча сборных Иркутской области и Бурятии прошла в трёх дисциплинах
2 февраля в Улан-Удэ на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» завершилась традиционная матчевая встреча сборных юношеских команд Иркутской области и Республики Бурятия по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие спортсмены двух возрастных групп: 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.
Как сообщает федерация лыжных гонок РБ, встреча прошла в трёх дисциплинах: гонка свободным стилем с раздельного старта, командный спринт классическим ходом и гонка классическим стилем с общего старта.
По итогам чемпионами соревнований в гонках свободным стилем стали:
- 2 км девушки 2006-2007 гг.р. – Лидия Федотова (Бурятия);
- 3 км юноши 2006-2007 гг.р. – Павел Тимошенко (Иркутская область);
- 3 км девушки 2004-2005 гг.р. – Виктория Невьянцева (Бурятия);
- 5 км юноши 2004-2005 гг.р. – Никита Петров (Бурятия).
В гонке классическим стилем лидировали:
- 2 км девушки 2006-2007 гг.р. – Лидия Федотова (Бурятия);
- 3 км юноши 2006-2007 гг.р. – Георгий Котов (Бурятия);
- 3 км девушки 2004-2005 гг.р. – Виктория Невьянцева (Бурятия);
- 5 км юноши 2004-2005 гг.р. – Никита Петров (Бурятия).
В командном спринте победу одержали:
- 1200 м девушки 2006-2007 гг.р. – Дарья Пушкарева, Лидия Федотова (Бурятия);
- 1200 м юноши 2006-2007 гг.р. – Павел Тимошенко, Евгений Швалов (Иркутская область);
- 1500 м девушки 2004-2005 гг.р. – Маргарита Самарцева, Виктория Невьянцева (Бурятия);
- 1500 м юноши 2004-2005 гг.р. – Илья Филиппов, Алексей Бондалетов (Иркутская область).
В Улан-Удэ соревновались молодые лыжники Байкальского региона
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