 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Февраля

03 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ соревновались молодые лыжники Байкальского региона

В Улан-Удэ соревновались молодые лыжники Байкальского региона
Общество,  Фото:федерация лыжных гонок РБ
Встреча сборных Иркутской области и Бурятии прошла в трёх дисциплинах

2 февраля в Улан-Удэ на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» завершилась традиционная матчевая встреча сборных юношеских команд Иркутской области и Республики Бурятия по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие спортсмены двух возрастных групп: 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

Как сообщает федерация лыжных гонок РБ, встреча прошла в трёх дисциплинах: гонка свободным стилем с раздельного старта, командный спринт классическим ходом и гонка классическим стилем с общего старта.

По итогам чемпионами соревнований в гонках свободным стилем стали:
- 2 км девушки 2006-2007 гг.р. – Лидия Федотова (Бурятия);
- 3 км юноши 2006-2007 гг.р. – Павел Тимошенко (Иркутская область);
- 3 км девушки 2004-2005 гг.р. – Виктория Невьянцева (Бурятия);
- 5 км юноши 2004-2005 гг.р. – Никита Петров (Бурятия).

В гонке классическим стилем лидировали:
- 2 км девушки 2006-2007 гг.р. – Лидия Федотова (Бурятия);
- 3 км юноши 2006-2007 гг.р. – Георгий Котов (Бурятия);
- 3 км девушки 2004-2005 гг.р. – Виктория Невьянцева (Бурятия);
- 5 км юноши 2004-2005 гг.р. – Никита Петров (Бурятия).

В командном спринте победу одержали:
- 1200 м девушки 2006-2007 гг.р. – Дарья Пушкарева, Лидия Федотова (Бурятия);
- 1200 м юноши 2006-2007 гг.р. – Павел Тимошенко, Евгений Швалов (Иркутская область);
- 1500 м девушки 2004-2005 гг.р. – Маргарита Самарцева, Виктория Невьянцева (Бурятия);
- 1500 м юноши 2004-2005 гг.р. – Илья Филиппов, Алексей Бондалетов (Иркутская область).
лыжные гонки Бурятия Иркутская область соревнования спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ наберут команду для кубка ДФО по интеллектуальным играм
Общество, 04.02.2020
Попробовать свои силы в тренировках могут все желающие
Молодёжь Иркутской области соберётся на музыкальный фестиваль
Молодёжь Иркутской области соберётся на музыкальный фестиваль
Общество, 04.02.2020
На нём выступят творческие коллективы города Иркутска
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по сумо
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по сумо
Общество, 04.02.2020
Победители будут участвовать в чемпионате России
В Иркутской области выбрали лучшего учителя и воспитателя года
В Иркутской области выбрали лучшего учителя и воспитателя года
Общество, 04.02.2020
Награждение прошло на закрытии форума образования «Время решений и действий»
В Улан-Удэ соревновались молодые лыжники Байкальского региона
В Улан-Удэ соревновались молодые лыжники Байкальского региона
Общество, 04.02.2020
Встреча сборных Иркутской области и Бурятии прошла в трёх дисциплинах
31 класс в Улан-Удэ закрыли на карантин
31 класс в Улан-Удэ закрыли на карантин
Общество, 04.02.2020
В школах и детсадах отменили все массовые мероприятия
Иркутский благотворительный магазин выиграл миллион в конкурсе Юрия Дудя
Иркутский благотворительный магазин выиграл миллион в конкурсе Юрия Дудя
Общество, 04.02.2020
Благотворительный магазин принимает одежду для нуждающихся
В Бурятии военные обнаружили «заражённую» местность
В Бурятии военные обнаружили «заражённую» местность
Общество, 04.02.2020
Специалисты РХБ защиты прошли тактико-специальные учения
Больницы Бурятии запаслись противочумными костюмами
Больницы Бурятии запаслись противочумными костюмами
Общество, 04.02.2020
Медицинские учреждения готовы к размещению больных коронавирусом
Улан-удэнцы просят больше разнообразия в меню детсадов
Улан-удэнцы просят больше разнообразия в меню детсадов
Общество, 04.02.2020
В Сети продолжается опрос родителей по качеству питания в дошкольных учреждениях
В Улан-Удэ носуха впервые за зиму вышла на прогулку
В Улан-Удэ носуха впервые за зиму вышла на прогулку
Общество, 04.02.2020
Обитают носухи в основном в тропических лесах
Осуждённым в Бурятии зачитали лекции о раке
Осуждённым в Бурятии зачитали лекции о раке
Общество, 04.02.2020
Внимание женщин было акцентировано на проблему рака молочной железы
Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на саундтрек к монгольскому фильму
Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на саундтрек к монгольскому фильму
Общество, 04.02.2020
Бурятские артисты при участии монгольского рэпера записали саундтрек к фильму «Single Ladies 4»
«Мы друзья!»: Имам Хатаев ответил на подозрения о причастности к делу бурятского боксёра
«Мы друзья!»: Имам Хатаев ответил на подозрения о причастности к делу бурятского боксёра
Общество, 04.02.2020
Чеченский боксёр прокомментировал ситуацию с арестованным Георгием Кушиташвили
Самолёты из Китая будут останавливаться в Улан-Удэ для дозаправки
Самолёты из Китая будут останавливаться в Улан-Удэ для дозаправки
Общество, 04.02.2020
Эвакуированные из Уханя россияне не будут оставаться в столице Бурятии

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^