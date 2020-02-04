Дмитрий Маслеев с аншлагом выступил в Улан-Удэ

Бурятские зрители восторженно отозвались об игре пианиста



В театре оперы и балета 3 февраля состоялся концерт одного из самых талантливых российских пианистов, выступающего в лучших концертных залах мира, Дмитрия Маслеева.



Дмитрий Маслеев родился и вырос в Улан-Удэ. В 2015 году он одержал триумфальную победу на конкурсе имени Чайковского. Последовавшие за этим гастроли принесли Маслееву признание мировой аудитории. Его концерты с большим успехом проходили в таких престижных залах, как Консертгебау (Амстердам), Концертхаус (Берлин), Карнеги-холл (Нью-Йорк), концертный зал Мариинского театра (Санкт-Петербург).



На концерте в Улан-Удэ музыкант вновь продемонстрировал безупречность техники, утонченность исполнения и блистательное владение всеми приёмами фортепианного исполнительства.



- Поклонники классической музыки смогли насладиться шедеврами классической музыки. В их числе: ноктюрны Форе, Сюита для фортепиано Клода Дебюсси, соната №2 Николая Мясковского, Концертная сюита из музыки к балету «Щелкунчик» П.Чайковского-М.Плетнева, «Жаворонок» М.Глинки- М.Балакириева и популярные номера из драмы Э.Грига «Пер Гюнт», - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Зал театра был полон.



- Впечатления колоссальные. Это профессиональный, грамотный музыкант. У него очень тонкая душа, большой интеллект, интуиция, внутренняя собранность, огромная сила и динамизм. Звуковая палитра великолепно выстроена. Эту транскрипцию Чайковского-Плетнёва я уже слышу у него второй или третий раз, и она не меркнет. Такое великолепное сочетание музыки Чайковского, гениальное вмешательство Плетнёва и гениальное исполнение. Что ещё тут можно желать! «Пер Гюнт» – это всё. Это краски, это великолепное соотношение мелодии и аккомпанемента. Видно, что профессионализм у пианиста отточенный. И еще хотелось бы добавить. Двадцать лет назад он играл «Жаворонка» Глинки-Балакириева на конкурсе и поразил нас техникой и, особенно, музыкальностью. Это внутренняя природная музыкальность и интуиция, которую ни за какие деньги не купишь, – поделилась Елена Красикова, преподаватель фортепиано ДШИ №3 (Улан-Удэ)



- Побывать на концерте Дмитрия Маслеева – это как встретиться с молчаливым другом и весь вечер разговаривать только глазами: он будет то робким, то мятежным, то погрустит, то взорвётся смехом. Разница только в том, что вместо глаз были его руки и музыка, а у нас – уши и душа, - отозвалась Елена Калашникова, SMM-редактор портала «Культура.РФ».



- Прекрасный вечер! И он пролетел незаметно. Как будто погрузились в иной мир. Мир спокойствия и блаженства… и такой свободы. Голова освобождается от повседневной суеты. И это здорово! Спасибо за эти эмоции. Сам пианист такой энергичный и в то же время очень спокойный. Спасибо Дмитрий Маслеев! Виртуозная игра! – поделилась Эржена Лхасарунова, актриса театра кукол «Ульгэр».





