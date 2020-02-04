«Онкопатруль» заработает в Бурятии

Специалисты проведут профилактические мероприятия с населением



Сегодня, 4 февраля, отмечается всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, поэтому весь месяц будет посвящён борьбе с онкологией.



С 3 по 5 февраля по всей России пройдёт акция «Онкопатруль». В феврале в рамках этого проекта в Улан-Удэ и в районах республики медицинские организации, волонтёры-медики совместно с РОО «Я живу» и Бурятским отделением ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» проведут благотворительные ярмарки и концерты, семинары по психологии. Состоятся психотренинги для медперсонала, онкобольных и их родственников.



Пройдут лекции-презентации по профилактики курения и пивного алкоголизма, анкетирование населения. Будут организованы работа мобильного Центра здоровья, консультации врачей-онкологов, терапевтов, пульмонологов, урологов, гинекологов, гастроэнтерологов, клинических психологов, дерматологов, отоларингологов, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.





