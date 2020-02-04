В Чите стартует первенство Дальнего Востока по волейболу

В соревнованиях участвуют юноши и девушки 2006-2007 годов рождения



С 5 по 9 февраля в Чите пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу «Летающий мяч» среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения. Состязания состоятся на площадке Забайкальского детско-юношеского центра «Олимпиец».



Торжественное открытие первенства начнётся 5 февраля в 12:00. В соревнованиях примут участие команды из Республик Бурятия, Саха (Якутия); Еврейского Автономного округа; Амурской, Сахалинской областей; Хабаровского и Забайкальского краёв.



- Забайкалье впервые принимает соревнования «Летающий мяч», которые проводятся среди юношей и девушек младшего возраста, - отмечает председатель Забайкальской краевой Федерации волейбола, главный судья соревнований Виктор Мокиевский. – В прошлом году в Чите проходило первенство ДФО по волейболу среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения.



Стоит отметить, что победители состязаний по каждой группе отправятся на первенство России. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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