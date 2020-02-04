В Улан-Удэ наберут команду для кубка ДФО по интеллектуальным играм

Попробовать свои силы в тренировках могут все желающие



С 15 февраля в Улан-Удэ стартует запуск проекта «Яйцо или курица? Интерактивные тренировки для вашего интеллекта». Цель тренировок – подготовить участников и победителей интеллектуальных игр.



Прийти на тренировки могут все желающие. Тренировки проводят опытные игроки и организаторы интеллектуальных игр. Будут разобраны конкретные турнирные темы и вопросы, которые задают на играх.



По итогам тренировок 29 марта будут выявлены 5 лучших участников, которые сформируют команду для участия в IV открытом кубке Дальнего Востока по интеллектуальным играм во Владивостоке. Команде будут оплачены билеты на самолёт с Иркутска до Владивостока и обратно. Остальные траты участники берут на себя.



Участие в проекте бесплатное. Количество мест ограничено. Тренировки пройдут в библиотеке №13. Начало занятий – в 12:00, продолжительность – 1,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки-филиала ЦБС №13.



Расписание



15 февраля - Интеллектуальные игры и как в них играть - Станислав Васильев

16 февраля - О кино и сериалах - Георгий Фомин

22 февраля - Автостопом по галактике (космос) - Дамдин Гомбоев

29 февраля - Мане или Монэ? Как понимать искусство - Лена Васильева

1 марта - История от Античности до Средневековья - Алексей Тихонов

7 марта - История от Эпохи возрождения до наших дней - Алексей Тихонов

14 марта - Великая Отечественная война - Григорий Ердомаев

15 марта - Математика для гуманитариев - Фёдор Хандаров

21 марта - Литературная классика - Юлия Цыдыпова

22 марта - Современная литература - Юлия Цыдыпова

28 марта - Финальный отбор членов команды

29 марта - Финальный отбор членов команды для участия в IV открытом кубке Дальнего Востока по интеллектуальным играм во Владивостоке



Возрастное ограничение 18+

