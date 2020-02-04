 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Февраля

03 Февраля

Популярное

Старообрядцы со всего мира встретятся в Бурятии

Старообрядцы со всего мира встретятся в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 сентября

Семейские коллективы Бурятии готовятся к встрече старообрядцев мира. Встреча приурочена к 400-летию со дня рождения священномученика протопопа Аввакума. Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 сентября в Бурятии.

Третья встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума» посвящена 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В рамках встречи с 10 по 12 сентября в Бурятии пройдет ряд культурных и научных мероприятий.

Особое событие в этом ряду – фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!». Фестиваль показывает красоту и богатство самобытной культуры, традиций и обычаев, художественных промыслов и ремесел старообрядцев со всего мира. «Раздайся, корогод!» собирает тысячи зрителей и участников.

Фестиваль в республике пройдёт в десятый раз. В разные годы он имел статус республиканского, межрегионального, всероссийского, международного. В статусе международного фестиваль-конкурс состоится в пятый раз.

- Зрители услышат старинные песни в уникальной семейской манере исполнения, духовные песнопения, задорные частушки, виртуозную игру гармонистов. Конкурсная программа «Раздайся, корогод!» определит лучших певцов, гармонистов, частушечников, плясунов, исполнителей обрядов, дизайнеров и модельеров одежды. Состоится модный показ старообрядческих костюмов, традиционных, праздничных, свадебных нарядов. Девушек научат завязывать кички, расскажут о значении головного убора замужней женщины. Участники конкурсов выступят на разных сценических площадках, - сообщили в республиканском центре народного творчества.

Также в дни фестиваля пройдут выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, фестиваль духовных песнопений, презентация передвижной выставочной экспозиции «Семейская горница».

К участию в конкурсах приглашаются взрослые и детские старообрядческие художественные коллективы, гармонисты, частушечники, и плясуны, мастера народных промыслов, модельеры из районов республики компактного проживания семейских – старообрядцев, а так же из регионов России и зарубежья: Забайкальского края, республик Коми, Тыва, Ненецкого автономного округа, Новосибирской области, Красноярского и Алтайского, Хабаровского, Приморского краев, Румынии, Китая, Литвы.

Для подготовки коллективов к участию в фестивале «Раздайся, корогод!» в марте запланировано проведение творческой лаборатории для руководителей семейских фольклорных коллективов «Традиционная песенная культура старообрядцев Забайкалья в 21 веке: проблемы и перспективы». Педагогом лаборатории приглашена Венера Назарова, профессор кафедры народного певческого искусства МГИК (Москва), заслуженный работник культуры Республики Бурятия.

В республике работают 37 художественных коллективов, поющих в семейской песенной манере, из них 13 детских.



старообрядцы минкультуры РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дело о гибели в Бурятии американца просят возобновить
Дело о гибели в Бурятии американца просят возобновить
Общество, 04.02.2020
Представители матери погибшего студента Колина Мэдсена обратились в прокуратуру
Конкурс «Белый месяц. Новые голоса» стартовал в Бурятии
Конкурс «Белый месяц. Новые голоса» стартовал в Бурятии
Общество, 04.02.2020
В отборочном туре состязаются талантливые молодые исполнители со всей республики
Старообрядцы со всего мира встретятся в Бурятии
Старообрядцы со всего мира встретятся в Бурятии
Общество, 04.02.2020
Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 сентября
Паралимпийца из Бурятии сняли во время работы курьером «Яндекс-еды»
Паралимпийца из Бурятии сняли во время работы курьером «Яндекс-еды»
Общество, 04.02.2020
В Бурятии опровергли информацию о том, что запечатлённый во время работы доставщиком еды Михаил Асташов нуждается в финансировании
Пулевики Бурятии завоевали медали в день рождения тренера
Пулевики Бурятии завоевали медали в день рождения тренера
Общество, 04.02.2020
Спортсмены завоевали 7 медалей Первенства России
В селе в Бурятии затянули с подачей электроэнергии
В селе в Бурятии затянули с подачей электроэнергии
Общество, 04.02.2020
Сельчанин пожаловался на энергетиков в прокуратуру
В Улан-Удэ днём до -26 мороза
В Улан-Удэ днём до -26 мороза
Общество, 04.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике сохранится морозная погода
Рыбачки Бурятии соберутся на турнир на Котокеле
Рыбачки Бурятии соберутся на турнир на Котокеле
Общество, 03.02.2020
Победительниц наградят грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением
Юная улан-удэнка победила на первенстве Читы по фигурному катанию
Юная улан-удэнка победила на первенстве Читы по фигурному катанию
Общество, 03.02.2020
В копилке команды также есть «серебро» и «бронза»
Кяхта проведёт конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы
Кяхта проведёт конкурс, посвящённый встрече Знамени Победы
Общество, 03.02.2020
Победители примут участие в гала-концерте смотра-конкурса
Чита примет 3-й этап первенства ДФО по конькобежному спорту
Чита примет 3-й этап первенства ДФО по конькобежному спорту
Общество, 03.02.2020
Победители и призёры соревнований продолжат борьбу на первенстве России
В Бурятии открылась выставка картин декабриста и фотографий народника
В Бурятии открылась выставка картин декабриста и фотографий народника
Общество, 03.02.2020
Презентация временной выставки «Снимки памяти» прошла в стенах Кяхтинского краеведческого музея
Очередной этап кубка по ориентированию на лыжах прошёл в Улан-Удэ
Очередной этап кубка по ориентированию на лыжах прошёл в Улан-Удэ
Общество, 03.02.2020
Лыжная гонка - спринт состоялась на Верхней Берёзовке
Празднование Сагаалгана в Забайкалье начнётся с фестиваля в Агинском
Празднование Сагаалгана в Забайкалье начнётся с фестиваля в Агинском
Общество, 03.02.2020
Краевой фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе» будет проводиться впервые
В Улан-Удэ соревновались юные конькобежцы Железнодорожного района
В Улан-Удэ соревновались юные конькобежцы Железнодорожного района
Общество, 03.02.2020
1 февраля состоялось первенство по скоростном бегу «Быстрый конёк»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^