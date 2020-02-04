Старообрядцы со всего мира встретятся в Бурятии

Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 сентября
Семейские коллективы Бурятии готовятся к встрече старообрядцев мира. Встреча приурочена к 400-летию со дня рождения священномученика протопопа Аввакума. Основные мероприятия пройдут с 10 по 12 сентября в Бурятии.
Третья встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума» посвящена 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В рамках встречи с 10 по 12 сентября в Бурятии пройдет ряд культурных и научных мероприятий.
Особое событие в этом ряду – фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!». Фестиваль показывает красоту и богатство самобытной культуры, традиций и обычаев, художественных промыслов и ремесел старообрядцев со всего мира. «Раздайся, корогод!» собирает тысячи зрителей и участников.
Фестиваль в республике пройдёт в десятый раз. В разные годы он имел статус республиканского, межрегионального, всероссийского, международного. В статусе международного фестиваль-конкурс состоится в пятый раз.
- Зрители услышат старинные песни в уникальной семейской манере исполнения, духовные песнопения, задорные частушки, виртуозную игру гармонистов. Конкурсная программа «Раздайся, корогод!» определит лучших певцов, гармонистов, частушечников, плясунов, исполнителей обрядов, дизайнеров и модельеров одежды. Состоится модный показ старообрядческих костюмов, традиционных, праздничных, свадебных нарядов. Девушек научат завязывать кички, расскажут о значении головного убора замужней женщины. Участники конкурсов выступят на разных сценических площадках, - сообщили в республиканском центре народного творчества.
Также в дни фестиваля пройдут выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, фестиваль духовных песнопений, презентация передвижной выставочной экспозиции «Семейская горница».
К участию в конкурсах приглашаются взрослые и детские старообрядческие художественные коллективы, гармонисты, частушечники, и плясуны, мастера народных промыслов, модельеры из районов республики компактного проживания семейских – старообрядцев, а так же из регионов России и зарубежья: Забайкальского края, республик Коми, Тыва, Ненецкого автономного округа, Новосибирской области, Красноярского и Алтайского, Хабаровского, Приморского краев, Румынии, Китая, Литвы.
Для подготовки коллективов к участию в фестивале «Раздайся, корогод!» в марте запланировано проведение творческой лаборатории для руководителей семейских фольклорных коллективов «Традиционная песенная культура старообрядцев Забайкалья в 21 веке: проблемы и перспективы». Педагогом лаборатории приглашена Венера Назарова, профессор кафедры народного певческого искусства МГИК (Москва), заслуженный работник культуры Республики Бурятия.
В республике работают 37 художественных коллективов, поющих в семейской песенной манере, из них 13 детских.
Старообрядцы со всего мира встретятся в Бурятии
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