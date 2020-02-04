В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по сумо

Победители будут участвовать в чемпионате России



8 февраля в Улан-Удэ пройдут первенство и чемпионат Бурятии по сумо. Соревнования станут отборочным турниром для формирования сборной команды РБ по сумо для участия в первенстве и чемпионате России, которые состоятся с 26 по 29 февраля в городе Чехов Московской области.



Взвешивание по всем возрастам пройдёт 7 февраля с 14:00 до 16:00 часов в медицинском центре «Кузница Здоровья». Весовые категории у мужчин: 70 кг, 77 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг, свыше 100 кг. У юниоров 1997-2002 гг.р.: 77 кг. У юниоров 1999-2002 гг.р.: 60 кг, 70 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг, свыше 100 кг.



Соревнования по всем возрастам состоятся 8 февраля с 10:00 в СДЮШОР №10 на Левом Берегу. Чемпионы и призёры чемпионата и первенства РБ награждаются медалями и грамотами. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».



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