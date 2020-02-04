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Пулевики Бурятии завоевали медали в день рождения тренера

Пулевики Бурятии завоевали медали в день рождения тренера
Общество, 
Спортсмены завоевали 7 медалей первенства России

В заключительный день первенства России по пулевой стрельбе в Ижевске спортсмены из Бурятии стреляли из малокалиберного произвольного пистолета дистанция 50 метром.

В личном первенстве Яна Енина и Александр Кондрашин завоевали вторые места. Всего Александр и Яна завоевали 7 медалей, сообщил «Байкал-Daily» тренер спортсменов Александр Степанов.

- Хороший подарок сделали в день рождения тренера,- признался Александр Степанов.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее бурятские пулевики завоевали сначала «серебро», а затем «бронзу» на этих соревнованиях.

пулевая стрельба
 
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