Пулевики Бурятии завоевали медали в день рождения тренера



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее бурятские пулевики завоевали сначала «серебро» , а затем «бронзу» на этих соревнованиях.





В заключительный день первенства России по пулевой стрельбе в Ижевске спортсмены из Бурятии стреляли из малокалиберного произвольного пистолета дистанция 50 метром.В личном первенстве Яна Енина и Александр Кондрашин завоевали вторые места. Всего Александр и Яна завоевали 7 медалей, сообщил «Байкал-Daily» тренер спортсменов Александр Степанов.- Хороший подарок сделали в день рождения тренера,- признался Александр Степанов.