Пулевики Бурятии завоевали медали в день рождения тренера

Спортсмены завоевали 7 медалей первенства России
В заключительный день первенства России по пулевой стрельбе в Ижевске спортсмены из Бурятии стреляли из малокалиберного произвольного пистолета дистанция 50 метром.
В личном первенстве Яна Енина и Александр Кондрашин завоевали вторые места. Всего Александр и Яна завоевали 7 медалей, сообщил «Байкал-Daily» тренер спортсменов Александр Степанов.
- Хороший подарок сделали в день рождения тренера,- признался Александр Степанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее бурятские пулевики завоевали сначала «серебро»
, а затем «бронзу»
на этих соревнованиях.
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