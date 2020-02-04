Сельчанин пожаловался на энергетиков в прокуратуру
В прокуратуру Джидинского района Бурятии обратился житель села Цагатуй и пожаловался на энергетиков.
Выяснилось, что в нарушение правил предоставления коммунальных услуг Джидинский РЭС в течение двух дней не исполнил заявку гарантирующего поставщика на возобновление подачи электроэнергии в жилом доме потребителя.
Прокурор района внёс представление начальнику Джидинского сбытового участка территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт», по результатам рассмотрения которого подача электроэнергии возобновлена.
Начальник сбытового участка привлечён к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В селе в Бурятии затянули с подачей электроэнергии
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