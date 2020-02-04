По данным Бурятского гидрометцентра, по республике сохранится морозная погода
Преимущественно без осадков, утром местами морозные туманы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью 33-38, местами 43-48, по Прибайкалью и югу местами 23-28, днём 22-27, местами 30-35, по югу и юго-западу местами 15-20 мороза
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью 36-38, днём 24-26 мороза.
В Улан-Удэ днём до -26 мороза
Общество, Фото:
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