В Улан-Удэ днём до -26 мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, по республике сохранится морозная погода



Преимущественно без осадков, утром местами морозные туманы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью 33-38, местами 43-48, по Прибайкалью и югу местами 23-28, днём 22-27, местами 30-35, по югу и юго-западу местами 15-20 мороза



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью 36-38, днём 24-26 мороза.



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