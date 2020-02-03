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В Иркутской области осуждённым рассказали о лечении рака

В Иркутской области осуждённым рассказали о лечении рака
Общество, 
Лекции и викторины прошли в исправительной колонии № 40 в преддверии Всемирного дня борьбы против рака

4 февраля в календаре обозначен как Всемирный день борьбы против рака. В мире принято в этот день привлекать внимание к предотвращению, раннему выявлению и лечению этого заболевания. В исправительной колонии № 40 посёлка Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области провели лекцию и викторину на тему «Твоя жизнь в твоих руках!».

Осуждённые поговорили об актуальности темы в их жизни. Кроме этого, женщины нарисовали плакаты и приготовили розовые ленточки, сложенные в петлю - символы борьбы против рака молочной железы, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.  
осужденные
 
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