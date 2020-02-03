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Новый водовод вводят в эксплуатацию в Заречном в Улан-Удэ

Новый водовод вводят в эксплуатацию в Заречном в Улан-Удэ
Общество, 
Работы по вводу в эксплуатацию продлятся ориентировочно две недели

Сейчас идут мероприятия по промывке системы водоснабжения. Это обязательные мероприятия перед подключением вновь построенного водовода к существующем сетям. Объект был сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года, новый водовод протяжённостью 1,6 км проложен от ул. Автотранспортной, 4 до ул. Обручева, 50. Работы по вводу в эксплуатацию продлятся ориентировочно две недели. Работы по вводу в эксплуатацию продлятся ориентировочно две недели.

В результате промывки трубопроводов цвет воды временно стал ржавым. По данным МУП «Водоканал», проведены заборы воды – качество соответствует нормативным требованиям СанПиН. В случае необходимости для жителей микрорайона будет организован подвоз воды. Обращаться можно в МУП «Водоканал» по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.

- Напомним, что строительство нового водовода стало возможным благодаря реализации федеральной программы «Чистая вода», разработанного в рамках национального проекта «Экология». Цель проекта - обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения жителей городов. В результате реализации мероприятий показатель проекта «Доля населения Улан-Удэ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» должна составить 76, 99%, - отметили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. 
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