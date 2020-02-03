В чемпионате и первенстве приняло участие около 700 человек
С 1 по 2 февраля в Хабаровске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Турнир стал крупнейшим в истории ДФО – на соревнования в универсальном краевом спортивном комплексе приехало около 700 человек.
Представители Бурятии также участвовали в соревнованиях. Алина Гармаева стала серебряным призёром первенства. Спортсменка тренируется в Улан-Удэ в секции «Ilkin dojo», об этом сообщает паблик «Karate03».
Алина Гармаева – неоднократный призёр различных соревнований. В 2018 году она стала серебряной медалисткой первенства Сибири по киокусинкай, а в 2019 взяла «бронзу».
Спортсменка из Бурятии взяла «серебро» ДФО по киокусинкай
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