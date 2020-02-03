В Улан-Удэ сотрудники УФСИН собрали подгузники для детей-сирот

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

В акция «Доброе сердце» приняли участие сотрудники исправительной колонии №2



В исправительной колонии № 2 Улан-Удэ прошла благотворительная акция «Доброе сердце». В мероприятии по сбору подгузников для воспитанников специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистёнок» приняли участие сотрудники и работники учреждения.



- Организаторами данной акции выступили общественные формирования исправительного учреждения «Офицерское собрание» и «Женсовет». Решение оказать помощь детскому дому «Аистёнок» было принято в связи с тем, что именно это специализированное учреждение является единственным в регионе, где находятся дети от рождения и до 4-х лет, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Всего было собрано и передано в Дом ребёнка 25 упаковок детских подгузников. Руководство детского дома поблагодарило сотрудников учреждения за оказанную поддержку.

