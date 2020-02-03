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Иркутянка, угрожая пистолетом, отобрала у прохожей телефон

Иркутянка, угрожая пистолетом, отобрала у прохожей телефон
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ранее нападавшая привлекалась к ответственности за грабёж

В Иркутске в полицию обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице к ней подошла женщина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовала деньги. Получив отказ, нападавшая силой отобрала у женщины телефон и скрылась.

Сотрудники угрозыска вскоре установили личность вероятной разбойницы и задержали её. Ей оказалась 33-летняя иркутянка, ранее привлекавшая внимание полицейских за совершение имущественных преступлений, в том числе за грабёж.

- Я попросила у неё денег на дорогу, она не дала. Тогда я достала пистолет, ударила по голове, забрала телефон и ушла домой, - рассказала на допросе подозреваемая.

Полицейские обнаружили у подозреваемой украденный гаджет и травматический пистолет. В настоящее время оружие изъято и направлено на исследование в лабораторию экспертно-криминалистического центра.

За разбой с применением оружия возбуждено уголовное дело, иркутянке грозит до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутск разбой
 
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