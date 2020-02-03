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В Улан-Удэ начался приём заявлений в первый класс

В Улан-Удэ начался приём заявлений в первый класс
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В этом году за парты сядут 8 тысяч первоклассников

С 3 февраля в Улан-Удэ начался приём заявлений на зачисление детей в первый класс.

Комитет по образованию города рассказал о порядке зачисления первоклассников в школу.

Детей в школу принимают в школу по достижении ими возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить приём детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

Приём заявлений проходит в два этапа. С 1 февраля по 30 июня – для детей, проживающих на территории, за которой закреплена школа. Вместе с заявлением родители должны представить документ, удостоверяющий личность ребёнка, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий проживание в этом микрорайоне.

Второй этап – с 1 июля по 5 сентября – для детей, не проживающих на закреплённой территории. Родители предъявляют только свой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Заявление также можно подать через портал Госуслуг. Заявление в электронном виде рассматривается в том же порядке, но родителям необходимо в течение пяти рабочих дней предоставить в выбранное учреждение оригиналы документов.

В приёме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребёнка в другое учреждение могут обратиться в комитет по образованию.

В случае отказа необходимо обратиться к консультантам отдела общего образования комитета по образованию Улан-Удэ по месту жительства:

1. Консультант по Советскому району: ул. Советская, 23, каб. № 39. Тел.: 21-39-66
2. Консультант по Октябрьскому району: ул. Павлова, 1, каб. № 9. Тел.: 43-67-21
3. Консультант по Железнодорожному району: ул. Октябрьская, 2, каб. № 60. Тел.: 44-77-29
Всего в этом году обучение в школах Улан-Удэ начнут около 8 тысяч первоклассников.

Для решения проблемы переуплотнения в школах до 2022 года будет создано 2541 место в школах путём строительства пристроив к школе № 49 (350 мест), гимназия № 33 (216 мест), реконструкции школы № 40 (450), строительство школы на Автотранспортной (1275 мест) и отдельно стоящего здания школы № 25 (250 мест).

школы
 
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