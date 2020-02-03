В Иркутске возобновлён отлов безнадзорных животных

В ближайшее время процесс начнётся и на других территориях области



2 февраля в Иркутске начался отлов животных, не имеющих владельцев. Согласно заключенному муниципальному контракту, работу проводит питомник «К-9».



- В первую очередь специалисты займутся отловом животных по ранее поданным в администрацию города заявкам, а также отловом агрессивных особей. В Иркутске отлов будет производиться в Свердловском районе, в Ново-Ленино, предместьях Марата, Радищева и других местах. С 6 февраля отлов начнётся на территории Шелеховского района, затем в Иркутском районе, – рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.



Он подчеркнул, что пристальное внимание будет уделено и территориям зоны ЧС. С 4 февраля работа по отлову животных без владельцев будет проводиться в Тулуне, с 5 февраля в Нижнеудинске. В Чунском районе отлов планируется начать к концу следующей недели.



Контроль деятельности специализированных организаций в части отлова и содержания животных без владельцев, а также приём заявок на отлов ведут органы местного самоуправления.



Напомним, 29 января на оперативном совещании исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал поручения региональной службе ветеринарии создать комиссию с участием заинтересованных сторон и проработать вопрос отлова животных без владельцев, а также представить первоочередные меры и мероприятия по организации регионального приюта.



В соответствии с поручением создана межведомственная комиссия при правительстве Иркутской области по организации мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев под руководством исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова. В состав комиссии вошли представители службы ветеринарии Иркутской области, региональных министерств финансов, имущественных отношений, лесного комплекса, молодёжной политики, союза строителей Приангарья, администраций муниципальных образований, правоохранительных органов и специализированных организаций по отлову животных без владельцев.



Для обращений граждан на официальном сайте службы ветеринарии создан раздел «Межведомственная комиссия по отлову и содержанию животных без владельцев». Размещена форма обратной связи с населением, а также номер горячей линии по вопросам реализации мероприятий.



Совместно с министерством финансов Иркутской области службой ветеринарии рассматривается вопрос увеличения норматива на отлов и содержание одной особи. Собрана аналитика по другим субъектам Российской Федерации, готовится финансово-экономическое обоснование, которое до 5 февраля будет представлено в министерство финансов области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

