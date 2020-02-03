В Бурятии общественники проконтролируют качество продуктов

Общественная палата региона запускает проект по созданию групп общественного контроля



Общественная палата Бурятии в лице первого заместителя председателя Татьяны Думновой подняла проблему качества продуктов питания, реализации и недобросовестной конкуренции на потребительском рынке республики. Палата запускает проект по общественному контролю, созданию групп общественного контроля, которые будет проводить проверки и информировать о выявленных проблемах.



- Будут создаваться группы контроля, где максимально начинает работать общественность. Общественный контроль призван для того, чтобы предлагать и не быть сторонним наблюдателем. То, что услышали, то, что увидели – выявить и донести до надзорных органов, - сказала первый заместитель председателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова.



В 2013 году Бурятская ассоциация потребителей с поддержкой минпромторга запустила проект «Народный контроль качества». В 2019 году организация провела проверку, в результате контрольной покупки было представлено 42 образца от 36 производителей.



По словам члена комиссии по экономике, инфраструктуре и ЖКХ Общественной палаты Бурятии Надежды Жарниковой, в образцах изготовителя ООО «Мухоршибирский молочный комбинат «Бурёнка» и «Фортуна» (г. Иваново) были выявлены факты фальсификата. Также фальсификаты были выявлены в трёх образцах колбасных изделий: колбаса докторская (МК «Даурский»), колбаса докторская (МК «Ангарский) и колбаса (МПК «Экофуд»).



- По итогам смотров качества, можно сказать, что забраковка предприятий местных товаропроизводителей составила 15,3 процентов, а предприятий из других регионов – 52,2 процентов, - сказала она.



5 февраля Общественная палата приглашает жителей на семинар на тему «Общественный контроль качества питания в организациях бюджетной сферы» и круглый стол на тему «Честная продукция: проблемы качества продукции на потребительском рынке Бурятии».

