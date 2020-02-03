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В Бурятии общественники проконтролируют качество продуктов

В Бурятии общественники проконтролируют качество продуктов
Общество,  Фото:pixabay.com
Общественная палата региона запускает проект по созданию групп общественного контроля

Общественная палата Бурятии в лице первого заместителя председателя Татьяны Думновой подняла проблему качества продуктов питания, реализации и недобросовестной конкуренции на потребительском рынке республики. Палата запускает проект по общественному контролю, созданию групп общественного контроля, которые будет проводить проверки и информировать о выявленных проблемах.

- Будут создаваться группы контроля, где максимально начинает работать общественность. Общественный контроль призван для того, чтобы предлагать и не быть сторонним наблюдателем. То, что услышали, то, что увидели – выявить и донести до надзорных органов, - сказала первый заместитель председателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова.

В 2013 году Бурятская ассоциация потребителей с поддержкой минпромторга запустила проект «Народный контроль качества». В 2019 году организация провела проверку, в результате контрольной покупки было представлено 42 образца от 36 производителей.

По словам члена комиссии по экономике, инфраструктуре и ЖКХ Общественной палаты Бурятии Надежды Жарниковой, в образцах изготовителя ООО «Мухоршибирский молочный комбинат «Бурёнка» и «Фортуна» (г. Иваново) были выявлены факты фальсификата. Также фальсификаты были выявлены в трёх образцах колбасных изделий: колбаса докторская (МК «Даурский»), колбаса докторская (МК «Ангарский) и колбаса (МПК «Экофуд»).  

- По итогам смотров качества, можно сказать, что забраковка предприятий местных товаропроизводителей составила 15,3 процентов, а предприятий из других регионов – 52,2 процентов, - сказала она.

5 февраля Общественная палата приглашает жителей на семинар на тему «Общественный контроль качества питания в организациях бюджетной сферы» и круглый стол на тему «Честная продукция: проблемы качества продукции на потребительском рынке Бурятии».  
Общественная палата
 
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