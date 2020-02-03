В копилке команды также есть «серебро» и «бронза»
2 февраля в столице Забайкальского края завершилось открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях участвовали юные фигуристы возрастом от 4 до 16 лет из Иркутской области, Бурятии и Забайкалья.
Участие в первенстве приняли спортсмены клуба «Сияние» из Улан-Удэ. По норме «Новичок» среди девочек 2015 года рождения и младше первое место заняла Злата Козлова. На третьем – Анна Бадаева. Призёром соревнований по норме «3 юношеский разряд» стала Полина Торопова, занявшая второе место.
Также хорошие результаты показали в норме «Новичок»: Анна Цыренгармаева, Ксения Цыренгармаева, Ангелина Фёдорова и Виктория Сафронова. В норме «Юный Фигурист» – Дарья Машина. В норме «3 юношеский разряд» – Татьяна Перевалова, Карина Бирюкова, Анастасия Потехина, Екатерина Жандаева, Эльвира Долгорова и Надежда Будаева. Об этом сообщает паблик «Фигурное катание в Улан-Удэ».
Юная улан-удэнка победила на первенстве Читы по фигурному катанию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победительниц наградят грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением
В копилке команды также есть «серебро» и «бронза»
Победители примут участие в гала-концерте смотра-конкурса
Победители и призёры соревнований продолжат борьбу на первенстве России
Презентация временной выставки «Снимки памяти» прошла в стенах Кяхтинского краеведческого музея
Лыжная гонка - спринт состоялась на Верхней Берёзовке
Краевой фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе» будет проводиться впервые
1 февраля состоялось первенство по скоростном бегу «Быстрый конёк»
В ближайшее время процесс начнётся и на других территориях области
Соревнования проходили в Амурской области с 31 января по 2 февраля
В мероприятии участвовал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев
В чемпионате и первенстве приняло участие около 700 человек
Жамсаран Цыдыпов взял «бронзу» основного турнира «Moscow Open 2020»
Сегодня выяснилось, что у мужчины не подтвердился коронавирус
Лекции и викторины прошли в исправительной колонии № 40 в преддверии Всемирного дня борьбы против рака