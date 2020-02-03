Юная улан-удэнка победила на первенстве Читы по фигурному катанию

Общество, Фото: Клуб фигурного катания «Сияние»

В копилке команды также есть «серебро» и «бронза»



2 февраля в столице Забайкальского края завершилось открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях участвовали юные фигуристы возрастом от 4 до 16 лет из Иркутской области, Бурятии и Забайкалья.



Участие в первенстве приняли спортсмены клуба «Сияние» из Улан-Удэ. По норме «Новичок» среди девочек 2015 года рождения и младше первое место заняла Злата Козлова. На третьем – Анна Бадаева. Призёром соревнований по норме «3 юношеский разряд» стала Полина Торопова, занявшая второе место.



Также хорошие результаты показали в норме «Новичок»: Анна Цыренгармаева, Ксения Цыренгармаева, Ангелина Фёдорова и Виктория Сафронова. В норме «Юный Фигурист» – Дарья Машина. В норме «3 юношеский разряд» – Татьяна Перевалова, Карина Бирюкова, Анастасия Потехина, Екатерина Жандаева, Эльвира Долгорова и Надежда Будаева. Об этом сообщает паблик «Фигурное катание в Улан-Удэ».

