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В Забайкалье ухажёр выхватил сумку у женщины

В Забайкалье ухажёр выхватил сумку у женщины
Общество,  Фото:pixabay.com
Ему не понравилось, что женщина собралась идти домой

В воскресенье в полицию по Краснокаменскому району Забайкальского края обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о грабеже.

Женщина ночью возвращалась домой и по дороге у неё завязался разговор с мужчиной, который предложил её проводить. Пройдя с ним до подъезда, потерпевшая решила попрощаться и закончить общение с новым знакомым. Это не понравилось мужчине. Он выхватил из рук сумку и убежал.

В сумке находились важные личные документы, телефон, банковские карты и деньги. Испуганная женщина при обращении в полицию смогла назвать только предполагаемое имя злоумышленника.

Стражи порядка по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Часть украденного удалось изъять, вскоре оно будет передано заявительнице.

В отношении забайкальца возбуждено уголовное дело за грабёж, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


грабеж Забайкальский край
 
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