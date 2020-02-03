В Забайкалье ухажёр выхватил сумку у женщины

Ему не понравилось, что женщина собралась идти домой



В воскресенье в полицию по Краснокаменскому району Забайкальского края обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о грабеже.



Женщина ночью возвращалась домой и по дороге у неё завязался разговор с мужчиной, который предложил её проводить. Пройдя с ним до подъезда, потерпевшая решила попрощаться и закончить общение с новым знакомым. Это не понравилось мужчине. Он выхватил из рук сумку и убежал.



В сумке находились важные личные документы, телефон, банковские карты и деньги. Испуганная женщина при обращении в полицию смогла назвать только предполагаемое имя злоумышленника.



Стражи порядка по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Часть украденного удалось изъять, вскоре оно будет передано заявительнице.



В отношении забайкальца возбуждено уголовное дело за грабёж, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





