В Иркутской области 1,5 тонны омуля нашли в «Истане»

Ущерб составил свыше 20 миллионов рублей



В Иркутской области выявили транспортировку крупной партии омуля, который незаконно перевозился в салоне микроавтобуса «Истана». Из нелегального оборота полицейские изъяли почти 1,5 тонны запрещённого к вылову и продаже байкальского эндемика. Более 6 тысяч хвостов находились в пластиковых контейнерах и полимерных мешках.



Водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы, которая, по мнению инспекторов, могла направляться из посёлка Хужир Ольхонского района в Иркутск для последующей продажи. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил свыше 20 миллионов рублей.



- Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8. КоАП за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции с наложением штрафа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По предварительным исследованиям, изъятая рыба действительно является омулем, выловленным сетями в акватории озера Байкал. Часть продукции направлена для проведения дополнительной ихтиологической экспертизы.



