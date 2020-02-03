Ущерб составил свыше 20 миллионов рублей
В Иркутской области выявили транспортировку крупной партии омуля, который незаконно перевозился в салоне микроавтобуса «Истана». Из нелегального оборота полицейские изъяли почти 1,5 тонны запрещённого к вылову и продаже байкальского эндемика. Более 6 тысяч хвостов находились в пластиковых контейнерах и полимерных мешках.
Водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы, которая, по мнению инспекторов, могла направляться из посёлка Хужир Ольхонского района в Иркутск для последующей продажи. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил свыше 20 миллионов рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8. КоАП за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции с наложением штрафа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По предварительным исследованиям, изъятая рыба действительно является омулем, выловленным сетями в акватории озера Байкал. Часть продукции направлена для проведения дополнительной ихтиологической экспертизы.
В Иркутской области 1,5 тонны омуля нашли в «Истане»
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