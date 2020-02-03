Иркутянин хотел расплатиться в кафе поддельной купюрой



В Иркутске следователями возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».



В областной столице полицейские доставили в отдел троих местных жителей 26 и 28 лет. Как установили сыщики, в городском кафе один из них попытался расплатиться поддельной купюрой номиналом пять тысяч рублей.



Кассир засомневался в подлинности банкноты и отказался принять средства, после чего вызвал сотрудников полиции.



В ходе обыск по месту проживания у одного из мужчин сыщики обнаружили и изъяли ещё пять пятитысячных купюр, имеющие характерные признаки подделки. В настоящее время все доставленные проверяются на причастность к совершению противоправных деяний, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



