Иркутянин хотел расплатиться в кафе поддельной купюрой

Кассир засомневался в подлинности банкноты и отказался принять её
В Иркутске следователями возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
В областной столице полицейские доставили в отдел троих местных жителей 26 и 28 лет. Как установили сыщики, в городском кафе один из них попытался расплатиться поддельной купюрой номиналом пять тысяч рублей.
Кассир засомневался в подлинности банкноты и отказался принять средства, после чего вызвал сотрудников полиции.
В ходе обыск по месту проживания у одного из мужчин сыщики обнаружили и изъяли ещё пять пятитысячных купюр, имеющие характерные признаки подделки. В настоящее время все доставленные проверяются на причастность к совершению противоправных деяний, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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