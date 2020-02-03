В Улан-Удэ за год высадят 23 тысячи деревьев

Будет высажена яблоня, сирень, груша, смородина, акация и тополь



В Улан-Удэ в 2020 году планируют высадить 23 тысячи саженцев. На общественных территориях города будут высажены яблоня сибирская, клён, сирень, груша уссурийская, тополь серебристый, смородина двуиглая и акация. Об этом сообщили сегодня, 3 февраля, на брифинге в администрации города.



- Основной целью программы является увеличение нормативного показателя по обеспеченности зелёных насаждений на одного жителя Улан-Удэ. Согласно нормам, мы должны достигнуть 10 квадратных метров озеленения на одного человека. Сейчас данная норма составляет 3,9 кв. метров. Целью программы является приведение к 2024 году нормативного показателя, - отметил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Санжи-Жамсо Аюшеев.



В 2019 году по программе «Зелёный город» было высажено порядка 44 тысяч саженцев, из них 15 тысяч – на общественных территориях, 28 тысяч – на территориях учреждений социальной сферы, ДНТ, СНТ, ТОСов, на придомовых территориях. Общий процент приживаемости молодых деревьев составил 89 %.



В весенне-летний период продолжится полив и уход за высаженными деревьями. Комитет городского хозяйства также планирует в этом году устроить 6 км летнего водопровода на те места, где будет произведена посадка газона и саженцев.



