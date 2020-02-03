Соревнования проходили в Амурской области с 31 января по 2 февраля
С 31 января по 2 февраля в городе Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. На соревнованиях удачно выступила сборная Бурятии. Об этом сообщает федерация спортивной борьбы республики.
Чемпионами стали:
45 кг – Цыренов Бато-Доржо (2003 г.р.), тренеры Гомбоев Б.В., Банзаракцаев Б.Б.
51 кг – Баяндуев Баяр (2003 г.р.), тренер Нимаев Н.Э.
71 кг – Жигжитов Аюр (2003 г.р.), тренер Гомбоев Б.В.
80 кг - Цыбиков Артём (2004 г.р.), тренер Банзаракцаев Б.Б.
92 кг - Жибалов Илья (2004 г.р.), тренер Базаров Б.Б.
Второе место завоевали:
45 кг – Гармаев Ринчин (2003 г.р.), тренер Цыбиков В.Б.
65 кг – Дугаржапов Цырен (2003 г.р.), тренер Нимаев Н.Э.
71 кг – Эрхитуев Кирилл (2003 г.р.), тренер Балдаев К.В.
80 кг – Должитов Чингис (2003 г.р.), тренер Нимаев Н.Э.
Третье место заняли:
60 кг – Будаев Зоригто (2003 г.р.), тренер Цындемеев В.В.
80 кг – Бальжинимаев Арсалан (2003 г.р.), тренер Базаров Б.Б.
92 кг – Нимаев Аюр (2004 г.р.), тренер Нимаев Н.Э.
110 кг – Харханов Владимир (2003 г.р.), тренер Сыдеев Б.В.
С 20 по 22 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
Борцы Бурятии завоевали 13 медалей первенства ДФО
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