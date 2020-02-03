Борцы Бурятии завоевали 13 медалей первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивной борьбы РБ

Соревнования проходили в Амурской области с 31 января по 2 февраля



С 31 января по 2 февраля в городе Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. На соревнованиях удачно выступила сборная Бурятии. Об этом сообщает федерация спортивной борьбы республики.



Чемпионами стали:

45 кг – Цыренов Бато-Доржо (2003 г.р.), тренеры Гомбоев Б.В., Банзаракцаев Б.Б.

51 кг – Баяндуев Баяр (2003 г.р.), тренер Нимаев Н.Э.

71 кг – Жигжитов Аюр (2003 г.р.), тренер Гомбоев Б.В.

80 кг - Цыбиков Артём (2004 г.р.), тренер Банзаракцаев Б.Б.

92 кг - Жибалов Илья (2004 г.р.), тренер Базаров Б.Б.



Второе место завоевали:

45 кг – Гармаев Ринчин (2003 г.р.), тренер Цыбиков В.Б.

65 кг – Дугаржапов Цырен (2003 г.р.), тренер Нимаев Н.Э.

71 кг – Эрхитуев Кирилл (2003 г.р.), тренер Балдаев К.В.

80 кг – Должитов Чингис (2003 г.р.), тренер Нимаев Н.Э.



Третье место заняли:

60 кг – Будаев Зоригто (2003 г.р.), тренер Цындемеев В.В.

80 кг – Бальжинимаев Арсалан (2003 г.р.), тренер Базаров Б.Б.

92 кг – Нимаев Аюр (2004 г.р.), тренер Нимаев Н.Э.

110 кг – Харханов Владимир (2003 г.р.), тренер Сыдеев Б.В.



С 20 по 22 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.



