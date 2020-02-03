В республике сохраняется морозная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля в республике сохранится морозная погода, температура ночью 33-38, местами 43-48 мороза.
5 февраля температура ночью 31-36, местами 38-43 мороза.
На дорогах местами снежные накаты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии похолодает до -48 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продукты отправили обратно в соседнюю страну
Также им показали фильм об обороне Сталинграда
В выходные прошёл кастинг на предстоящий конкурс красоты
Будет высажена яблоня, сирень, груша, смородина, акация и тополь
В республике сохраняется морозная погода
Она была ответственна за перечисления платежей и начисление зарплаты
Препараты российского производства есть в СПИД-центре в Бурятии
10 подержанных вагонов находятся в удовлетворительном состоянии
На облагораживание общественных территорий направят порядка 100 млн рублей
Нападение произошло во время «конвоирования» условного террориста в заданный район
Постановление о её назначении сегодня подписал глава республики
Полицейские предотвратили реализацию более 100 доз героина
Её дети попрошайничали, бродяжничали по городу
«Спасибо дачникам и огородникам, что снабдили нас тыквами и кабачками на всю зиму», отмечают сотрудники учреждения
Вес крыльев нового беспилотника меньше аналогов, а прочность даже выше