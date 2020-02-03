В Бурятии похолодает до -48 градусов

В республике сохраняется морозная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля в республике сохранится морозная погода, температура ночью 33-38, местами 43-48 мороза.



5 февраля температура ночью 31-36, местами 38-43 мороза.



На дорогах местами снежные накаты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Читают сейчас