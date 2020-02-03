В Забайкалье бывший бухгалтер украла 700 тысяч с счетов

Она была ответственна за перечисления платежей и начисление зарплаты



В Забайкальском крае прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера комитета по финансам администрации Шилкинского района. Она обвиняется в присвоении вверенного виновному имущества, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере.



По версии следствия, занимая должность бухгалтера районного комитета по финансам, женщина была уполномочена на перечисление платежей и начисление заработной платы работникам администраций сельских поселений «Ононское» и «Богомягковское». Используя своё служебное положение, она похитила с расчётных счетов администраций поселений более 700 тысяч рублей, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.



После обнаружения недостачи женщина уволена, в настоящее время необходимая для обеспечения возмещения ущерба часть её имущества арестована.



В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Шилкинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.





