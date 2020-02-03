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В Забайкалье бывший бухгалтер украла 700 тысяч с счетов

В Забайкалье бывший бухгалтер украла 700 тысяч с счетов
Общество,  Фото:pixabay.com
Она была ответственна за перечисления платежей и начисление зарплаты

В Забайкальском крае прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера комитета по финансам администрации Шилкинского района. Она обвиняется в присвоении вверенного виновному имущества, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия, занимая должность бухгалтера районного комитета по финансам, женщина была уполномочена на перечисление платежей и начисление заработной платы работникам администраций сельских поселений «Ононское» и «Богомягковское». Используя своё служебное положение, она похитила с расчётных счетов администраций поселений более 700 тысяч рублей, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

После обнаружения недостачи женщина уволена, в настоящее время необходимая для обеспечения возмещения ущерба часть её имущества арестована.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Шилкинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.


Забайкальский край кража
 
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