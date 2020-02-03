Жамсаран Цыдыпов взял «бронзу» основного турнира «Moscow Open 2020»
2 февраля в Москве прошла церемония закрытия XVI международного кубка «Moscow Open 2020». Мероприятие собрало около 2800 участников из 37 стран и 76 регионов России.
В основном турнире «А» среди мужчин-шахматистов с рейтингом от 2300 и выше третье место занял международный гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов. Жамсаран весь турнир шёл на первом месте, и лишь ничья в последнем туре не позволила ему встать на верхнюю ступень пьедестала. Первое место у 18-летнего петербуржца Сергея Лобанова. Лучшие дополнительные показатели вывели Даниила Линчевского (Ленинградская область) на второе место. Всего в турнире «А» приняли участие 214 шахматистов из 15 стран.
Также успешно выступил 11-летний шахматист из Бурятии Роман Сымбелов. После победы в последнем туре в турнире «С» (рейтинг до 2300) Рома выполнил норму кандидата в мастера. В турнире ветеранов Владимир Хаханов (1947 г.р.) тоже покорил планку выполнения норматива КМС. В детском турнире шансы на третье место в случае победы имели Соня Унгаева (до 9 лет) и Вика Будаева (до 11 лет). Однако юным спортсменкам не хватило опыта.
На соревнования от Бурятии поехало 20 человек. Юношескую сборную республики сопровождала международный гроссмейстер Инна Ивахинова. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.
Гроссмейстер из Бурятии стал призёром международного турнира в Москве
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