Гроссмейстер из Бурятии стал призёром международного турнира в Москве

Общество, Фото: пресс-служба федерации шахмат РБ

Жамсаран Цыдыпов взял «бронзу» основного турнира «Moscow Open 2020»



2 февраля в Москве прошла церемония закрытия XVI международного кубка «Moscow Open 2020». Мероприятие собрало около 2800 участников из 37 стран и 76 регионов России.



В основном турнире «А» среди мужчин-шахматистов с рейтингом от 2300 и выше третье место занял международный гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов. Жамсаран весь турнир шёл на первом месте, и лишь ничья в последнем туре не позволила ему встать на верхнюю ступень пьедестала. Первое место у 18-летнего петербуржца Сергея Лобанова. Лучшие дополнительные показатели вывели Даниила Линчевского (Ленинградская область) на второе место. Всего в турнире «А» приняли участие 214 шахматистов из 15 стран.



Также успешно выступил 11-летний шахматист из Бурятии Роман Сымбелов. После победы в последнем туре в турнире «С» (рейтинг до 2300) Рома выполнил норму кандидата в мастера. В турнире ветеранов Владимир Хаханов (1947 г.р.) тоже покорил планку выполнения норматива КМС. В детском турнире шансы на третье место в случае победы имели Соня Унгаева (до 9 лет) и Вика Будаева (до 11 лет). Однако юным спортсменкам не хватило опыта.



На соревнования от Бурятии поехало 20 человек. Юношескую сборную республики сопровождала международный гроссмейстер Инна Ивахинова. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

