Лыжная гонка - спринт состоялась на Верхней Берёзовке
2 февраля в Улан-Удэ прошёл четвёртый этап кубка Бурятии по спортивному ориентированию на лыжах «Зимний Морозец 2020». Лыжная гонка - спринт состоялась на Верхней Берёзовке, в лесном массиве северо-западнее Этнографического музея.
В сильнейших возрастных группах «М-21» и «Ж-21» победили Андрей Юрьев из Саган-Нура и Мария Сосова из Улан-Удэ. У мужчин первые места в возрастных группах заняли: «М-60» - Виктор Гаранин (Улан-Удэ), «М-50» - Николай Фролов (Заиграевский район), «М-40» - Аркадий Белоусов (Кабанский район), «М-18» - Денис Авдеев (Прибайкальский район), «М-16» - Павел Волхонский (Улан-Удэ), «М-14» - Даниил Тюрин (Тарбагатайский район), «М-12» - Андрей Котвицкий (Улан-Удэ), «Новички» - Дмитрий Тростянчук (Улан-Удэ).
У женщин выиграли гонки: «Ж-60» - Лариса Колосова (ДТОР), «Ж-50» - Татьяна Акинфиева (Улан-Удэ), «Ж-40» - Наталья Красикова (Тарбагатайский район), «Ж-16» - Ульяна Каргапольцева (Кабанский район), «Ж-14» - Вероника Медведева (Улан-Удэ), «Ж-12» - Софья Заиграева (Саган-Нур). Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивного ориентирования РБ.
Ранее «Байкал-Daily» рассказал о результатах третьего этапа кубка. Фоторепортаж с соревнований представил Сергей Тарасенко.
Очередной этап кубка по ориентированию на лыжах прошёл в Улан-Удэ
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