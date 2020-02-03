В Бурятии военные полицейские отбили атаку «террористов»

Нападение произошло во время «конвоирования» условного террориста в заданный район
На одном из полигонов в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с военной полиции по конвоированию задержанных условных террористов. Сопровождение «преступников» осуществлялось на специальных автомобилях повышенной проходимости в горно-лесистой местности.
В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по совершению марша в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.
При движении в заданный район с целью осуществить попытку освободить «конвоируемого» группа условных террористов совершила нападение на колонну.
Военные полицейские выполнили комплекс мероприятий по ведению обороны, также были отработаны задачи по оперативному прибытию группы огневой поддержки.
В ходе учебного боя «террористы», не сумевшие реализовать свой замысел, были уничтожены, часть решили сложить оружие.
Особенностью данного учения стало отработка практических действий военнослужащих военной полиции по конвоированию задержанных условных террористов в труднодоступных местах горной местности и использование автомобилей повышенной проходимости, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе дымы, холостые боеприпасы и взрыв пакеты.
Постановление о её назначении сегодня подписал глава республики
Полицейские предотвратили реализацию более 100 доз героина
Её дети попрошайничали, бродяжничали по городу
«Спасибо дачникам и огородникам, что снабдили нас тыквами и кабачками на всю зиму», отмечают сотрудники учреждения
Вес крыльев нового беспилотника меньше аналогов, а прочность даже выше
Жители Заиграевского района спилили более 11 кубометров сосны
Представители Иволгинского дацана сообщили полную программу празднования нового года белой металлической мыши
Бывший первый заместитель министра геологии СССР Борис Зубарев ушёл из жизни на 99-м году
Мужчина вёл себя неадекватно, чем и привлёк внимание полицейских
Из-за изменения устья реки бетонные строения для рыбаков остались не у дел
Житель пригорода Улан-Удэ даже заночевал в палатке
Зверькам привели зубы в порядок
Соревнования проходили в Сыктывкаре
С докладом на конференции выступил директор Колледжа искусств имени Чайковского Баир Трубянов
Ущерб составил 13 тысяч рублей