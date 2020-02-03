В Бурятии военные полицейские отбили атаку «террористов»

Особенностью данного учения стало отработка практических действий военнослужащих военной полиции по конвоированию задержанных условных террористов в труднодоступных местах горной местности и использование автомобилей повышенной проходимости, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.







На одном из полигонов в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с военной полиции по конвоированию задержанных условных террористов. Сопровождение «преступников» осуществлялось на специальных автомобилях повышенной проходимости в горно-лесистой местности.В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по совершению марша в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.При движении в заданный район с целью осуществить попытку освободить «конвоируемого» группа условных террористов совершила нападение на колонну.Военные полицейские выполнили комплекс мероприятий по ведению обороны, также были отработаны задачи по оперативному прибытию группы огневой поддержки.В ходе учебного боя «террористы», не сумевшие реализовать свой замысел, были уничтожены, часть решили сложить оружие.Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе дымы, холостые боеприпасы и взрыв пакеты.