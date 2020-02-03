В Улан-Удэ благоустроят сквер возле «Чёрного тюльпана» и бульвар по улице Фрунзе

На облагораживание общественных территорий направят порядка 100 млн рублей
В 2020 году в Улан-Удэ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят две общественные территории – сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» и бульвар по улице Фрунзе. Об этом сообщили сегодня, 3 февраля, на брифинге в администрации города.
В мэрии было принято решение в этом году ремонтировать не несколько общественных объектов, как было раньше, а один, но более качественно.
На сайте «Активный горожанин» с 11 декабря 2019 года по 20 января 2020 года было запущено голосование с целью узнать, какую территорию в первоочередном порядке улан-удэнцы предпочли бы благоустроить. В перечень голосования вошли две территории – сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» и бульвар по улице Фрунзе.
- В ходе опроса было собрано 33 тысячи голосов. 52 % проголосовали за первоочередное благоустройство сквера «Ровесникам, ушедших в бой», а 48% - за бульвар по улице Фрунзе. Разница очень небольшая. Нет смысла выделять какую-то территорию, и идём на то, чтобы изыскивать средства и делать обе территории в 2020 году, - рассказала начальник отдела экономического мониторинга комитета городского хозяйства Елена Заяшникова.
На общественных объектах будут выполнены следующие работы – ремонт тротуарного покрытия, озеленение, ремонт ограждения, устройство летнего водопровода и другие работы. Памятник «Чёрный тюльпан» будет окрашен и отреставрирован. В сквере «Ровесникам ушедшим в бой» также планируют установку малых архитектурных форм и площадки со сценой для проведения культурно-массовых мероприятий.
- Мы сейчас заключили договор с проектной организацией. Наши предложения они уже будут дорабатывать - как это будет выглядеть, сколько это будет стоить. Далее данная проектно-сметная документация уже пойдёт на согласование с общественностью города, - пояснил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Санжи-Жамсо Аюшеев.
В Улан-Удэ благоустроят сквер возле «Чёрного тюльпана» и бульвар по улице Фрунзе
Общество, Фото:
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