Братчанка распространяла героин с помощью «закладок»

Общество, Фото: Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Полицейские предотвратили реализацию более 100 доз героина



Сотрудники транспортной полиции задержали 31-летнюю жительницу города Братска Иркутской области по подозрению в сбыте героина с помощью «закладок». Транспортным полицейским удалось предотвратить распространение более 100 доз героина на территории Братского района



При обыске у подозреваемой обнаружен и изъят героин в количестве более 64 грамм.



Возбуждено уголовное дело. Братчанке грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

