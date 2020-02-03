Полицейские предотвратили реализацию более 100 доз героина
Сотрудники транспортной полиции задержали 31-летнюю жительницу города Братска Иркутской области по подозрению в сбыте героина с помощью «закладок». Транспортным полицейским удалось предотвратить распространение более 100 доз героина на территории Братского района
При обыске у подозреваемой обнаружен и изъят героин в количестве более 64 грамм.
Возбуждено уголовное дело. Братчанке грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Братчанка распространяла героин с помощью «закладок»
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